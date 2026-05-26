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Llegan a Cuba las primeras 15.000 toneladas de arroz donadas por China para contrarrestar la crisis humanitaria

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, puso sobre la mesa una propuesta de ayuda humanitaria estadounidense valorada en $100 millones.

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Por Europa Press
Cuba está abierta a un "diálogo serio y responsable" con EEUU, pero "sin injerencia"
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez dice estár abierto a un 'diálogo serio y responsable' con Estados Unidos, pero 'sin injerencia' (GOBIERNO DE CUBA/GOBIERNO DE CUBA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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