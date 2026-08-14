El Mundo

Líder del partido antimigración de Reino Unido gana elección contra un ‘basurero’

Nigel Farage, de Reform UK, se niega a explicar los millones de libras que recibió en secreto

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Por AFP
El llamado 'Count Binface' (Conde Cara de Basurero) y Nigel Farage se enfrentaron en las elecciones locales de Clacton, Reino Unido.
El llamado 'Count Binface' (Conde Cara de Basurero) y Nigel Farage se enfrentaron en las elecciones locales de Clacton, Reino Unido. (HENRY NICHOLLS/AFP)







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