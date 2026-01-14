El Mundo

Latinoamérica se prepara para su tren más rápido: alcanzará más de 350 km/h

El tren más veloz de Latinoamérica superará los 350 km/h y operará en Brasil. Además, Perú impulsa su propio tren bala con apoyo internacional

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
Un tren de alta velocidad en Brasil marcará un hito regional, mientras Perú desarrolla el Ferrocarril Lima–Ica como parte de su plan ferroviario nacional. Imagen con fines ilustrativos.
Un tren de alta velocidad en Brasil marcará un hito regional, mientras Perú desarrolla el Ferrocarril Lima–Ica como parte de su plan ferroviario nacional. Imagen con fines ilustrativos. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTrenLatinoaméricaBrasil
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.