Latinoamérica se prepara para su tren más rápido: alcanzará más de 350 km/h

Un tren de alta velocidad en Brasil marcará un hito regional, mientras Perú desarrolla el Ferrocarril Lima–Ica como parte de su plan ferroviario nacional. Imagen con fines ilustrativos.

América Latina avanza hacia una nueva era ferroviaria con la construcción del tren más veloz de la región, un proyecto que superará los 350 km/h y que se desarrollará en Brasil. La iniciativa promete transformar la movilidad regional mediante tecnología de última generación y sistemas de propulsión eléctrica.

El proyecto corresponde al Tren de Alta Velocidad (TAV) de Brasil, un moderno sistema ferroviario que conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas. La obra busca reducir de forma significativa los tiempos de traslado y el flujo de automóviles entre las principales ciudades del país sudamericano.

El ferrocarril contará con propulsión 100% eléctrica, túneles, viaductos y sistemas avanzados de monitoreo en tiempo real para supervisar el estado de la infraestructura. El plan incluye una autorización federal por 99 años, lo que garantiza su operación a largo plazo.

Según datos oficiales del gobierno brasileño, la construcción iniciará en el 2027. La inversión estimada oscila entre $10.000 millones y $20.000 millones, una de las más altas destinadas a transporte ferroviario en la región. El diseño apunta a mejorar la eficiencia del tránsito diario y a disminuir la congestión vial.

Perú impulsa su propio proyecto de tren de alta velocidad

En paralelo, Perú avanza en el desarrollo del denominado “tren bala”, un ambicioso sistema de transporte mixto que formará parte del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario. El proyecto contempla dos vías y busca unir Lima e Ica mediante un ferrocarril de cercanías.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, presentó la iniciativa ante representantes de 14 embajadas a inicios de noviembre del 2024. El plan cuenta con apoyo del gobierno chino y cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de la monarquía constitucional británica.

De acuerdo con información oficial, el proyecto denominado Creación del Ferrocarril Lima–Ica tendrá un costo estimado de $6.500 millones. La obra beneficiará a más de 6,5 millones de personas que se desplazan por una extensa franja de la costa peruana.

El ferrocarril de cercanías permitirá optimizar los tiempos de viaje, reducir accidentes de tránsito, disminuir la congestión vehicular y bajar la emisión de gases contaminantes, con el objetivo de promover un transporte más sostenible.

Inicio de obras y alcance del Tren Bala peruano

El MTC informó que el proyecto se ejecutará bajo la modalidad de iniciativa estatal cofinanciada. Tras la elaboración del expediente técnico, que tomará cerca de un año y medio, la construcción iniciará en el primer semestre del 2026.

La infraestructura ferroviaria tendrá una extensión aproximada de 309 km. Las obras concluirán entre el 2031 y el 2032, según las proyecciones oficiales. El desarrollo del proyecto generará miles de empleos durante las fases de construcción, operación y mantenimiento.

El plan también impulsará el desarrollo de nuevas áreas urbanas, logísticas y productivas en su zona de influencia. Además, el MTC prevé tarifas similares a las del transporte urbano administrado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

