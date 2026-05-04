El Mundo

Latinoamérica destaca con seis destinos entre los mejores del mundo para visitar en 2026, según prestigiosa revista de viajes

Desde selvas hasta ciudades en transformación, estos destinos latinoamericanos marcan tendencia en 2026. Descubra qué los hace únicos y por qué están en el radar global

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Seis destinos de Latinoamérica destacan a nivel global en 2026 por su mezcla de naturaleza, cultura y nuevas experiencias turísticas.
Seis destinos de Latinoamérica destacan a nivel global en 2026 por su mezcla de naturaleza, cultura y nuevas experiencias turísticas. (Canva stock /Roberto Galan de Getty Images / Leonid Andronov)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLatinoaméricaViajesTurismo
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.