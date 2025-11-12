El Mundo

LATAM suspende casi 200 vuelos en Chile por huelga de pilotos

LATAM suspendió 173 vuelos en Chile por una huelga de pilotos, afectando a 20.000 pasajeros.

Por AFP
La compañía -creada en 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM- es la más grande de Sudamérica con una flota de más de 350 aviones y 39.000 trabajadores. (MARTIN BERNETTI/AFP)







