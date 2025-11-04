El Mundo

Las emisiones mundiales suben récord de 2,3% en 2024, alerta la ONU

La ONU advierte que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron 2,3% en 2024, alejando al mundo del objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 °C.

EscucharEscuchar
Por AFP
“Nuestra misión es sencilla, pero no fácil: hacer que cualquier superación sea lo más pequeña y breve posible”, declaró el secretario general de la ONU, António Guterres, durante la presentación del informe. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ONUEmisionesGases de efecto invernaderoCalentamiento globalCambio climático
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.