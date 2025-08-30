El Mundo

La ‘revolución de los rizos’ desafía los estereotipos de belleza en Túnez

Durante generaciones las personas debían alisarse, trenzarse, cortarse u ocultar sus rizos. Un movimiento global impulsado por Black Lives Matter dio origen a una gran tendencia

EscucharEscuchar
Por AFP
(ARCHIVOS) Una clienta se arregla el cabello en un salón de belleza en Túnez el 28 de julio de 2025. Durante generaciones, a las personas en todo el mundo se les dijo que debían alisarse, trenzarse, cortarse o de alguna otra forma ocultar sus rizos, o de lo contrario serían enviadas a casa desde la escuela o el trabajo. Un movimiento global impulsado por Black Lives Matter dio origen, en la era del Covid-19, a una gran tendencia de videos de belleza que celebran el cabello natural. (Foto de FETHI BELAID / AFP)
Una clienta se arregla el cabello en un salón de belleza en Túnez. (FETHI BELAID/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RizosSalón de bellezaTúnez
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.