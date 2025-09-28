El Mundo

La paradoja del agua en América Latina: abundancia de ríos y glaciares, pero millones sin acceso a líquido potable

El Grupo de Diarios América revela cómo la mala gestión del agua, la desigualdad y el cambio climático agravan una paradoja que golpea desde México hasta la Patagonia

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Edwin Caicedo
El impacto de la sequía deja como resultado potreros sin pasto, prácticamente en tierra, hortalizas quemadas, animales muertos, ríos secos o con muy poco caudal en pleno invierno. Fotografia: Graciela Solis (GRACIELA SOLIS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
aguaGrupo de Diarios Américasequíainundacionesdesigualdadcambio climático
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.