El Mundo

La NASA anuncia lanzamiento de misión Artemis 2

Artemis 2 llevará a los astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un cohete Falcon 9 de SpaceX, con la nave espacial Dragon de la compañía en su parte superior, despega desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 para la misión Crew-12 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, este 13 de febrero.
La misión Artemis 2 tiene fecha de lanzamiento para el 6 de marzo 2026. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NASAArtemis 2CanadáEstados UnidosCienciaLuna
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.