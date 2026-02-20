La NASA anuncia lanzamiento de misión Artemis 2

La misión Artemis 2 tiene fecha de lanzamiento para el 6 de marzo 2026.

Washington, Estados Unidos.La NASA anunció este viernes que prevé lanzar el 6 de marzo su misión Artemis 2, durante la cual los astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

“Tras el éxito de la simulación de lanzamiento de ayer (jueves), ahora apuntamos al 6 de marzo como la fecha de lanzamiento más temprana posible”, dijo en rueda de prensa Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial estadounidense.

Glaze advirtió que aún queda trabajo por hacer para que el lanzamiento sea posible.

Si bien la agencia espacial estadounidense ya había anunciado posibles fechas de lanzamiento, esta es la primera vez que indica una ventana específica.

El jueves la NASA dio cuenta de la realización exitosa de un ensayo general de lanzamiento de su enorme cohete SLS, que enviará tres astronautas estadounidenses y un canadiense alrededor de la Luna.

Se trató de la segunda prueba llevada a cabo por la agencia para el despegue de su misión Artemis 2. La primera, a comienzos de febrero, debió ser interrumpida por problemas técnicos.