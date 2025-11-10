La lista del USCIS con los documentos obligatorios para residentes con green card que viajan fuera de Estados Unidos

Conozca qué documentos pide el USCIS a los residentes permanentes que salen de EE. UU. y cómo evitar perder la green card.

Si usted es residente permanente legal en Estados Unidos y planea salir del país, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) exige tener una serie de documentos obligatorios. Su incumplimiento podría afectar su estatus migratorio.

El USCIS, la agencia encargada de los beneficios migratorios en Estados Unidos, detalla los requisitos que deben cumplir los portadores de green card que decidan salir del país. Las autoridades advierten que incluso los viajes breves pueden afectar su residencia si no se demuestra intención de vivir de forma permanente en EE. UU.

¿Qué documentos debe tener al salir del país?

De acuerdo con el sitio oficial del USCIS, el residente permanente legal que salga de Estados Unidos debe portar:

El pasaporte de su país de ciudadanía , o

, o El documento de viaje de refugiado, si corresponde.

Además, el país de destino podría requerir visas u otros permisos de entrada o salida. Estos requisitos varían según la nación que se visite.

¿Puede perder su green card por un viaje?

Los residentes permanentes tienen permitido viajar al extranjero. No obstante, el USCIS advierte que si el oficial de inmigración determina que no existe intención de residir de forma permanente en Estados Unidos, se puede considerar el abandono de la residencia.

Aunque el viaje sea temporal, el funcionario en el puerto de entrada puede revisar si el residente mantuvo lazos con la comunidad, empleo vigente o el pago de impuestos. Estas acciones respaldan su intención de seguir viviendo en el país.

Requisitos para regresar a Estados Unidos como residente

Para reingresar a Estados Unidos, el documento principal que debe presentar es su tarjeta de residente permanente. Un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) verificará también otros documentos de identidad como pasaporte o licencia de conducir.

La autoridad migratoria evaluará la documentación para determinar si puede autorizar su ingreso.

¿Qué ocurre si se ausenta por más de un año?

Si el titular de una green card planea ausentarse por más de un año, debe solicitar antes de salir un Permiso de Reingreso a través del Formulario I-131. Este permiso le permite volver durante su validez sin necesidad de obtener una visa de residente que regresa.

En casos donde la ausencia se prolongue por más de dos años, el permiso de reingreso otorgado pierde validez. Para volver, se debe gestionar una visa de residente que regresa (SB-1) en el consulado o embajada de EE. UU. más cercana.

Existe una excepción a este proceso para el cónyuge o hijo de miembros de las Fuerzas Armadas o empleados civiles del gobierno estadounidense destacados en el extranjero bajo órdenes oficiales.

Riesgos para la naturalización si está fuera seis meses o más

El USCIS advierte que una ausencia de seis meses o más podría interrumpir el período de residencia continua necesario para solicitar la naturalización. Si su salida supera un año y desea conservar ese período, se debe presentar el Formulario N-470 antes de salir del país.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.