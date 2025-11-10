El Mundo

La lista del USCIS con los documentos obligatorios para residentes con green card que viajan fuera de Estados Unidos

USCIS establece los requisitos que deben cumplir quienes poseen una green card y planean viajar al extranjero

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Conozca qué documentos pide el USCIS a los residentes permanentes que salen de EE. UU. y cómo evitar perder la green card.
Conozca qué documentos pide el USCIS a los residentes permanentes que salen de EE. UU. y cómo evitar perder la green card. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaUSCISEstados UnidosMigración
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.