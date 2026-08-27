La ‘junta de paz’ en Gaza está fracasando, alertan agencias internacionales de desarrollo

Palestinos desplazados inspeccionan los daños en el lugar de un supuesto ataque israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 16 de agosto de 2026.

Madrid, España. La Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo ha afirmado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la Franja de Gaza se ha “recuperado de una hambruna provocada”, pero ha definido esto como un “preocupante indicador de progreso” ante los bombardeos y la “privación” sufrida en el enclave palestino, llegando a asegurar que “la Junta de Paz está fracasando”.

“Nos hemos recuperado de una hambruna provocada en Gaza, pero es un indicador preocupante de ‘progreso’ celebrar que un niño que ya no corre el riesgo inminente de morir de hambre aún pueda morir en cualquier momento por bombardeos, ataques aéreos o disparos, o que sobreviva solo para sufrir las consecuencias del hambre, la devastación y la privación por el resto de su vida”, ha declarado ante el Consejo la directora ejecutiva de la citada Asociación, Athena Rayburn.

Al hilo, ha manifestado que la entrada de ayuda en el enclave palestino no anula el hecho de haber “normalizado una situación en la que dos millones de personas están atrapadas y dependen de la asistencia humanitaria controlada y restringida por el Estado que ha provocado esta escasez”.

En cuanto a la Junta de Paz, órgano creado bajo los auspicios el Gobierno de Estados Unidos, Rayburn ha argumentado que su éxito debe medirse por si, junto a la fuerza internacional de estabilización y el Comité Nacional para la Administración de Gaza --gobierno tecnócrata impulsado por el plan de la Administración de Donald Trump--, brinda protección inmediata a la población civil y, a largo plazo, logra que Gaza avance hacia el fin de la presencia ilegal de Israel y la autodeterminación del pueblo palestino.

“Según estos criterios básicos, la Junta de Paz está fracasando”, ha espetado la dirigente de la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo, que ha afeado al órgano que haya permitido a las autoridades israelíes “cancelar el registro de más de 30 organizaciones internacionales reconocidas por su capacidad para brindar asistencia en todo el mundo en algunas de las crisis más complejas del planeta”.

A renglón seguido, cuestionando al Consejo de Seguridad sobre su conocimiento de la situación sobre el terreno en la Franja de Gaza, Rayburn ha instado al alto órgano a emprender una misión urgente al enclave palestino: “Dejen que la realidad sobre el terreno, los hechos, nuestros socios y los palestinos les hablen directamente. Estamos aquí y estamos listos para recibirlos”, ha expresado.

Un niño observa desde la entrada de un refugio entre los escombros de un edificio gravemente dañado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2026. (BASHAR TALEB/AFP)

Réplica de EE. UU.

Su alegato ha sido especialmente mal recibido por Estados Unidos, impulsor del plan para Gaza que incluye la creación y mandato de la Junta de Paz. “Ni una palabra de la señora Rayburn, portavoz de la sociedad civil, sobre los disparos en las rodillas a palestinos que recientemente se atrevieron a manifestarse contra el dominio de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás”, ha reprochado el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz.

“¿Saben quiénes no se mueren de hambre en Gaza?”, ha preguntado retóricamente antes de agregar que “los combatientes de Hamás no se mueren de hambre”. “No se ve a sus líderes pasando hambre. No se ve a sus esposas con bolsos Birkin en las cámaras; no se mueren de hambre”, ha alegado.

Al hilo, Waltz ha defendido que “Gaza no puede reconstruirse de forma sostenible mientras Hamás conserve la capacidad de sumirla de nuevo en la guerra”.

En líneas similares se ha pronunciado la representante permanente adjunta de Israel, Noa Furman, quien ha declarado que, si bien “Israel está comprometido con el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto de Gaza (...), el plan no puede tener éxito mientras Hamás siga armado”.

Asimismo, ha subrayado que “los civiles de Gaza no son enemigos de Israel” y que “la situación humanitaria está mejorando”, defendiendo que unos 600 camiones de ayuda humanitaria han entrado al día desde que comenzó el alto el fuego, si bien “Israel seguirá trabajando con sus socios para mejorar aún más las condiciones”.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (izq.), estrecha la mano de Nickolay Mladenov, alto representante búlgaro para Gaza (der.), junto al empresario estadounidense Jared Kushner, durante una reunión del «Consejo de Paz». (FABRICE COFFRINI/AFP)

Representante de la junta defiende su trabajo

Mientras, el alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov, ha defendido la trayectoria del plan impulsado por la Administración Trump, destacando como “un avance histórico” la aceptación por parte de Hamás de “entregar sus armas y transferir la plena autoridad de gobierno, tanto civil como de seguridad, a una administración de transición reconocida por Naciones Unidas”.

“Ahora tenemos la oportunidad de mejorar drásticamente la vida de los palestinos en Gaza de forma sostenible; de proporcionar seguridad duradera a los israelíes; y de pasar de un conflicto que ha desestabilizado la región a un entorno que ofrezca paz, prosperidad y oportunidades económicas para todo Oriente Próximo”, ha remarcado.

Paralelamente, ha rechazado el escepticismo sobre el citado plan: “Todavía no he escuchado un plan alternativo. Sin embargo, solo veo dos opciones”, ha señalado, apuntando a una reocupación israelí de la Franja o a la continuidad de las circunstancias previas a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, replicados por la ofensiva a gran escala de Israel contra el enclave.

“Lo que queda es una elección: una Gaza desarmada, reconstruida y reconectada con el mundo, o una Gaza rearmada, dividida y en ruinas, con una generación radicalizada criada en su interior y la próxima guerra ya en el horizonte”, ha planteado, describiendo el plan de paz impulsado por Estados Unidos como “la elección responsable”.