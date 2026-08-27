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La ‘junta de paz’ en Gaza está fracasando, alertan agencias internacionales de desarrollo

EE.UU. replica reprochando a la directora de la Asociación de Agencias que no diga “ni una palabra” sobre las represalias de Hamás contra disidente

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Por Europa Press

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Palestinos desplazados inspeccionan los daños en el lugar de un supuesto ataque israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 16 de agosto de 2026.
Palestinos desplazados inspeccionan los daños en el lugar de un supuesto ataque israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 16 de agosto de 2026. (BASHAR TALEB/AFP)







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