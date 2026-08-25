Hamás debe dejar de lanzar cometas hacia Israel, dice junta de paz de Gaza

Un niño observa desde la entrada de un refugio entre los escombros de un edificio gravemente dañado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2026.

Jerusalén, Indefindo. La Junta de Paz, encargada por Estados Unidos de la supervisión del plan de paz para Gaza, advirtió el martes a Hamás que deje de lanzar cometas hacia Israel, que amenazó con nuevos ataques de represalia.

Israel había avisado el domingo al movimiento islamista palestino que intensificaría sus operaciones en la Franja de Gaza si continuaba lanzando cometas, drones y globos hacia su territorio.

“Toda actividad militante en Gaza debe cesar, incluido el hecho de hacer volar cometas. Hemos transmitido este mensaje directamente mediante el mecanismo establecido”, declaró un responsable de la Junta de Paz, bajo condición de anonimato.

Según los medios israelíes, el sábado se encontraron cuatro cometas en comunidades cercanas a la frontera con Gaza.

El ejército derribó una el domingo, con lo que alrededor de 10 han sido recuperadas en los últimos días.

El ejército israelí cree que Hamás está detrás de los lanzamientos, que no llevaban explosivos, y que tal vez estaría poniendo a prueba a Israel, de acuerdo con los medios locales.

Bassem Naim, miembro del buró político de Hamás, afirmó en un comunicado el fin de semana que las cometas fueron “lanzadas desde Gaza por niños que buscan su inocente infancia entre los escombros”.

En otro comunicado, el grupo islamista acusó a Israel de usar las cometas como “pretexto” para los ataques aéreos del domingo en el centro de Gaza, en los que murieron tres personas, según el servicio de rescate de defensa civil de Gaza.