El Mundo

Hamás debe dejar de lanzar cometas hacia Israel, dice junta de paz de Gaza

Israel cree que Hamás está detrás de los lanzamientos, que no llevaban explosivos, y que estarían poniendo a prueba a su ejército

EscucharEscuchar
Por AFP
Añadir La Nación como fuente preferida en
Un niño observa desde la entrada de un refugio entre los escombros de un edificio gravemente dañado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2026.
Un niño observa desde la entrada de un refugio entre los escombros de un edificio gravemente dañado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2026. (BASHAR TALEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HamásGazaPalestinaEstados Unidosjunta de pazcometasterrorismo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.