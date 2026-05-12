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La ‘Cúpula Dorada’ de Trump podría costar $1,2 billones, según oficina presupuestaria

Expertos ya habían señalado que se trataba de un proyecto irrealista y redundante, teniendo en cuenta los sistemas de defensa antimisiles actuales que dispone Estados Unidos.

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Por AFP
Cúpula de hierro
Cúpula de hierro con la que detienen misiles y drones. Foto utilizada con fines ilustrativos. (AHMAD GHARABLI/AFP)







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