La Cámara de Diputados suspende a la congresista que pretendió apartar a Petro de la Presidencia de Colombia

La suspensión de la legisladora del Pacto Histórico agudiza la tensión política en Colombia en torno al presidente Gustavo Petro.

La Cámara de Representantes de Colombia ha hecho oficial este martes la suspensión provisional de la congresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta por ordenar apartar a Gustavo Petro de la Presidencia por supuesta implicación política durante la campaña electoral, por lo que deja libre su escaño por Valle del Cauca.

La suspensión estará vigente al menos hasta el próximo 20 de julio de 2026, mientras avanza el proceso disciplinario en su contra.

La Cámara ha ordenado a Arizabaleta la devolución de los bienes cedidos para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el escaño que deja libre no será ocupado por una segunda persona.

Hace menos de una semana, aludiendo a su cargo de presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Arizabaleta presentó un escrito con una veintena de mensajes de Petro en redes sociales que darían cuenta de esa participación política en campaña.

Las reacciones en contra a tan polémica decisión no se hicieron esperar desde el oficialismo, pero también desde la oposición, que denunció una supuesta maniobra de Petro para victimizarse y poder participar en la campaña de la segunda vuelta. Apenas 24 horas después, la Procuraduría suspendió a Arizabaleta.

Coincidiendo con lo señalado por diferentes constitucionalistas, uno y otro lado del espectro político colombiano señalaron que solo el Senado tiene la capacidad de suspender al presidente, una vez se haya presentado y discutido el asunto en la Cámara Baja, algo que Arizabaleta intentó más tarde matizar con otro documento.