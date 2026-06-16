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La Cámara de Diputados suspende a la congresista que pretendió apartar a Petro de la Presidencia de Colombia

El Congreso colombiano apartó de su cargo a Gloria Arizabaleta mientras avanza una investigación disciplinaria en su contra.

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Por Europa Press
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso en una ceremonia militar para presentar a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas en Bogotá el pasado 29 de diciembre. Fotografía:
La suspensión de la legisladora del Pacto Histórico agudiza la tensión política en Colombia en torno al presidente Gustavo Petro. (SERGIO YATE/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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