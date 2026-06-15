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La cadena británica BBC recortará cientos de puestos de trabajo en una amplia reducción de su plantilla

La empresa prevé acabar con casi uno de cada diez puestos para ahorrar unos 500 millones de libras (unos 578 millones de euros)

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Por Europa Press
Entrada a las oficinas de la BBC en Londres el pasado 11 de noviembre de 2025. Fotografía:
La cadena pública británica se prepara para una reestructuración que implicará cientos de despidos y posibles recortes de servicios. (HENRY NICHOLLS/AFP)







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