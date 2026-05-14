La arepa será patrimonio nacional de Colombia: proyecto avanzó en el congreso

La Cámara de Representantes de Colombia dio el primer paso para declarar la arepa patrimonio nacional y reconocer a Ramiriquí por su tradición.

La arepa quedó cerca de recibir un reconocimiento como patrimonio nacional en Colombia. Un proyecto de ley avanzó en su primer debate en la Cámara de Representantes y propone proteger este alimento tradicional como parte de la identidad cultural del país.

La iniciativa también plantea declarar al municipio de Ramiriquí, en Boyacá, como la Capital Nacional de la Arepa. El proyecto incluye medidas para fortalecer a productores, cocineras tradicionales y pequeños negocios ligados a la elaboración y venta de este producto.

La propuesta fue impulsada por la representante a la Cámara Ingrid Sogamoso. Durante la discusión legislativa, la congresista señaló que la arepa representa tradición, cultura y economía popular en distintas regiones del país.

El proyecto contempla la creación de herramientas estatales para identificar a productores de arepas en todo el territorio colombiano. El objetivo consiste en integrarlos a programas oficiales de fortalecimiento comercial y promoción productiva.

Ramiriquí busca convertirse en la capital nacional de la arepa

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que Ramiriquí, en Boyacá, reciba el reconocimiento oficial como epicentro cultural y gastronómico de la arepa en Colombia.

La iniciativa también pretende impulsar el Festival Internacional del Maíz, el Sorbo y la Arepa, actividad que se realiza en esa localidad y que reúne tradiciones ligadas al maíz y la cocina típica.

Además, el texto propone crear el Día Nacional de la Arepa. La celebración coincidiría con ese festival para promover el turismo y fortalecer la gastronomía tradicional colombiana.

Proyecto incluye registro nacional de productores

La propuesta incorpora la creación de un Registro Único de Productores de Arepa. Esta herramienta permitiría al Gobierno identificar a quienes participan en la cadena productiva y diseñar incentivos específicos.

Según explicó la congresista, el registro buscaría integrar productores de todas las regiones y de los distintos tipos de arepas que existen en Colombia.

La iniciativa también relaciona la protección cultural de la arepa con el fortalecimiento de la cadena productiva del maíz. El proyecto reconoce el papel de agricultores, transformadores y pequeños negocios dentro de la economía popular.

Proyecto aún debe superar más debates

Aunque la propuesta ya superó su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, todavía deberá avanzar en tres discusiones más dentro del Congreso colombiano antes de convertirse en ley.

La próxima etapa se desarrollará en la plenaria de la Cámara, donde los legisladores analizarán los alcances económicos, culturales y turísticos de la iniciativa presentada desde Boyacá.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.