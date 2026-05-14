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La arepa será patrimonio nacional de Colombia: proyecto avanzó en el congreso

Proyecto en el Congreso colombiano impulsa protección cultural de la arepa y apoyo económico para miles de productores

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La Cámara de Representantes de Colombia dio el primer paso para declarar la arepa patrimonio nacional y reconocer a Ramiriquí por su tradición.
La Cámara de Representantes de Colombia dio el primer paso para declarar la arepa patrimonio nacional y reconocer a Ramiriquí por su tradición. (ChatGPT/Generada con IA)







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