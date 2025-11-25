Ciencia

Una antropóloga revela el verdadero origen de la arepa venezolana y desmonta mitos sobre este alimento

La experta señala que la palabra “arepa” proviene del idioma indígena cumanagoto y que su significado alude al sustento de la vida

Por La Nación / Argentina / GDA
Antropóloga venezolana demuestra el verdadero origen de la arepa y detalla cómo este alimento ancestral pasó a ser ícono gastronómico en América Latina.
Antropóloga venezolana demuestra el verdadero origen de la arepa y detalla cómo este alimento ancestral pasó a ser ícono gastronómico en América Latina. (IG/beatrizmbermudez/Canva)







La Nación / Argentina / GDA

