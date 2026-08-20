Kanye West anuncia conciertos en Rusia y desata polémica política

Moscú, Rusia. El anuncio del rapero Kanye West de dos conciertos en un estadio ruso a finales de año desató un frenesí en los medios y la escena política local, hasta el punto que el portavoz de Vladimir Putin fue interrogado el jueves sobre si el presidente se reuniría con el cantante.

El artista estadounidense, que también utiliza el nombre artístico Ye, actuará en el Gazprom Arena de San Petersburgo el 10 y 11 de octubre, en lo que será el mayor espectáculo ofrecido por un artista occidental desde que Moscú lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022.

La mayoría de los artistas estadounidenses y europeos evitan actuar en Rusia, objeto de duras sanciones después de iniciar la guerra.

West cuenta con un gran número de seguidores en Rusia y ya se vendieron más de 100.000 entradas para los conciertos, según la prensa rusa que cita a los promotores.

Durante una rueda de prensa diaria celebrada el jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, fue interrogado sobre si existían planes de que Putin se reuniera con West.

“No es asunto nuestro. Esto no es Mosconcert”, respondió Peskov al periodista, en referencia a una agencia cultural rusa.

“Esto es la Administración Presidencial”, añadió, sin descartar explícitamente una posible reunión.

Diputados y funcionarios también se sumaron al revuelo.

Aunque uno agradeció a West no ceder ante la “histeria antirrusa”, el diputado Nikolái Novichkov se mostró crítico con las declaraciones del rapero en las que glorifica al líder nazi Adolf Hitler.

West provocó una indignación generalizada con comentarios en los que elogiaba a Hitler, una canción titulada “Heil Hitler” y la venta en su página web de camisetas con una esvástica.

En virtud de la legislación rusa “contra la rehabilitación del nazismo”, la negación del Holocausto y la difusión de información falsa sobre el Tercer Reich pueden ser castigadas con varios años de prisión.

Esta ley se utiliza habitualmente para perseguir a críticos del Kremlin.

Varios países -entre ellos Reino Unido, Francia y Polonia- prohibieron este año que West actúe en su territorio.