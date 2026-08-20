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Kanye West anuncia conciertos en Rusia y desata polémica política

El rapero Kanye West agotó entradas para sus shows en Rusia y generó controversia en el Kremlin. Esta fue la reacción oficial

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Por AFP
Kanye West en esta imagen de archivo. (Michael Wyke/AP)







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