Juzgan a expresidente de Cataluña y a sus siete hijos por presunto blanqueo de capitales once años después de su confesión

El expresidente catalán Jordi Pujol, de 95 años, y sus siete hijos enfrentan juicio en España por presunto blanqueo de capitales y asociación ilícita. Conozca el caso.

Por AFP
El caso dio un vuelco en 2014, cuando el influyente expolítico catalán confesó en una carta que su familia ocultó dinero procedente de una herencia familiar sin declararlo al fisco durante 34 años. (QUIQUE GARCIA)







