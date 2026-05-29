Juez ordena a Trump retirar su nombre del famoso Kennedy Center y el presidente renuncia a controlarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso en el retiro de miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center, en Washington, D.C.

Un juez de Estados Unidos ordenó el viernes al presidente Donald Trump retirar su nombre del Kennedy Center, y suspendió hasta nuevo aviso el cierre por dos años de esta prestigiosa institución cultural.

Trump, luego de tomar el control del centro, añadió su nombre por decisión del consejo de administración, dominado por sus aliados.

“El Tribunal ha concluido que la Junta se extralimitó en sus facultades legales al renombrar unilateralmente el Centro Kennedy en honor al presidente Trump”, resolvió el juez.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renunció al control del prestigioso Centro Kennedy de Washington, después de que un juez dictaminó que se retirara el nombre del mandatario de la fachada.

“Vamos a trabajar con el Congreso para transferir esta institución fracasada de nuevo a ellos, para que puedan decidir qué hacer con ella”, dijo Trump en una extensa publicación en su red Truth Social.

El centro de artes escénicas, situado en el corazón de Washington D. C., fue nombrado en honor del asesinado presidente demócrata John F. Kennedy.

Antes de que tomara el control, en diciembre de 2025, el Kennedy Center era uno de los espacios culturales más prestigiosos de Washington, D. C., y de Estados Unidos. Luego, el presidente tomó el control, le puso su nombre y anunció una “remodelación” que lo mantendría cerrado por varios años. Muchos de los grandes nombres de la música que habían confirmado su presencia en el centro cultural fueron retirando su nombre y los músicos de planta quedaron en la incertidumbre, según reportó el New York Times esta semana.

En diciembre, el consejo de administración del centro cambió su nombre a “Trump Kennedy Center”. El nombre del republicano fue añadido poco después a la fachada del edificio en letras doradas situadas por encima del de Kennedy.

La sentencia del juez establece que sólo el Congreso tiene derecho a cambiar el nombre del centro. Además, le dio a la administración republicana 14 días para retirar el nombre de Trump de la fachada.

El juez también emitió un bloqueo temporal a la exigencia de Trump de cerrar el Kennedy Center durante dos años para realizar renovaciones.

Desde que asumió un segundo mandato en enero de 2025, Trump ha adoptado reiteradas medidas para poner su nombre e imagen en espacios oficiales, una ruptura con la tradición política estadounidense.

Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C (Photographer: Carol M. Highsmith/Library of Congress)

El desaparecido Instituto de la Paz de Estados Unidos fue rebautizado en honor a Trump y su rostro contempla a los transeúntes desde enormes pancartas en el exterior del Departamento de Justicia y el Departamento de Agricultura.

El gobierno de Trump también busca que su imagen esté en un billete de $250 para celebrar el 250.º aniversario del país desde la independencia del Imperio británico.

En otra ruptura de la tradición, Trump ordenó derribar el Ala Este de la Casa Blanca para dar paso a lo que él afirma será un enorme salón de baile.