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Juez ordena a Trump retirar su nombre del famoso Kennedy Center y el presidente renuncia a controlarlo

Desde que asumió un segundo mandato en enero de 2025, Trump ha adoptado reiteradas medidas para poner su nombre e imagen en espacios oficiales

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Por AFP y Fernando Chaves Espinach
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira tras pronunciar un discurso en el retiro de miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center, en Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso en el retiro de miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center, en Washington, D.C. (MANDEL NGAN/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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