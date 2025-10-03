Joven fundadora de una startup es condenada a siete años de prisión por estafar a un banco de Estados Unidos

Fundadora de Frank irá a prisión tras engañar a JPMorgan con datos falsos para vender su start-up por $175 millones.

Un juez federal en Estados Unidos condenó a 85 meses de cárcel a Charlie Javice, fundadora de la startup tecnológica Frank, tras comprobarse que cometió fraude contra JPMorgan Chase por $175 millones.

El tribunal de Nueva York dictó la sentencia luego de que Javice, de 33 años, fuera hallada culpable en marzo por engañar al banco al inflar de manera fraudulenta la base de datos de usuarios de su empresa.

El juez Alvin Hellerstein, del distrito sur de Nueva York, impuso la condena este lunes, según informó un portavoz del Departamento de Justicia.

Durante el juicio, los fiscales estadounidenses explicaron que Javice contrató a un científico de datos externo para que creara un conjunto de datos falsos, ya que un ingeniero de la propia empresa se negó a participar en la maniobra al advertir que podría ser ilegal.

Frank se promocionaba como una plataforma que facilitaba el proceso de solicitud de ayuda financiera para estudiantes que deseaban acceder a la educación superior en Estados Unidos.

El interés de JPMorgan en adquirir la startup se basó en la posibilidad de ampliar su base de clientes jóvenes. Por esa razón, en 2021 concretó la compra del negocio por $175 millones.

La investigación reveló que Javice construyó una red de millones de usuarios ficticios para atraer la atención del banco y cerrar la venta. Los fiscales calificaron el fraude como un “esquema criminal multifacético”, motivado por la codicia.

La fiscalía solicitó una condena de 12 años de cárcel. Aunque el juez reconoció que JPMorgan incurrió en fallos graves de diligencia debida, sostuvo que la conducta de Javice requería castigo. Señaló además que engañar a cualquier persona, sin importar su inteligencia, sigue siendo una estafa.

En su alegato final, se indicó que la exempresaria no tenía antecedentes penales y que había participado en diversas acciones benéficas. Javice ofreció disculpas a los empleados e inversionistas de Frank, así como a JPMorgan.

