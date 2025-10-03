El Mundo

Joven fundadora de una startup es condenada a siete años de prisión por estafar a un banco de Estados Unidos

Charlie Javice recibió 7 años de cárcel por engañar a JPMorgan con usuarios falsos en la venta de su startup Frank, por un monto de $175 millones

Por AFP
Fundadora de Frank irá a prisión tras engañar a JPMorgan con datos falsos para vender su start-up por $175 millones.
Fundadora de Frank irá a prisión tras engañar a JPMorgan con datos falsos para vender su start-up por $175 millones. (AFP/AFP)







