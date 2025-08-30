Joven fue asesinada de un tiro en la cabeza mientras conducía para Uber: el agresor robó su celular

Una joven de 24 años fue asesinada en La Matanza mientras trabajaba como conductora. Su familia y vecinos exigen justicia por el crimen.

Candela Santa María, de 24 años, murió de un disparo en la cabeza la madrugada del sábado mientras conducía su automóvil como parte de la aplicación Uber en La Matanza, Argentina.

Según la reconstrucción del caso, la joven había salido a trabajar en su Fiat Cronos negro el viernes por la noche. Entre la 1 a. m. y las 2 a. m. aceptó un viaje y se dirigió a la zona de González Catán. Al llegar a la intersección entre las calles La Bastilla y Coronel Ramos, a pocos metros de Calderón de la Barca, fue interceptada por un hombre que buscaba robarle el automóvil y sus pertenencias.

El agresor, ya identificado por la policía argentina, le disparó mientras ella estaba sentada al volante. Luego, tomó el celular y la billetera de la víctima, pero abandonó el vehículo en el sitio. Vecinos alertaron a las autoridades por el sonido de los disparos. Al llegar, los oficiales confirmaron que la mujer ya había fallecido.

Testigos vieron al sospechoso ingresar a una vivienda ubicada a 20 metros del lugar del crimen. La casa, utilizada como refugio, fue posteriormente destruida e incendiada por vecinos que señalaron a esa propiedad como escondite del asesino.

El hermano de la víctima afirmó que ella trabajaba largas jornadas para pagar las cuotas de su automóvil, que había adquirido hacía solo cuatro meses. Además, relató que Candela comenzaba su jornada a las 7 a. m. y regresaba hasta pasadas las 8 p. m., con el objetivo de saldar la deuda de su nuevo vehículo.

El cuerpo de Candela fue hallado dentro del automóvil, con una herida de bala en la cabeza. La familia de la víctima denunció la falta de acción inmediata por parte de las autoridades. Su hermano Alan indicó que la notificación de la muerte llegó hasta las 7 a. m., seis horas después del crimen.

Alan agregó que ellos mismos comenzaron la búsqueda del agresor, tras recibir información sobre la ubicación del crimen. Al llegar al sitio señalado por la comisaría, observaron una mancha de sangre que ingresaba a una casa cerrada con candado. Los vecinos decidieron forzar la entrada y posteriormente quemaron el inmueble.

Candela Santa María habría cumplido 25 años el próximo 9 de setiembre. Su familia lamentó la pérdida y exigió la captura inmediata del responsable.

