El Mundo

Joven fue asesinada de un tiro en la cabeza mientras conducía para Uber: el agresor robó su celular

Candela tenía 24 años y buscaba pagar su automóvil nuevo cuando fue asesinada por un delincuente que solo robó su celular y su billetera

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una joven de 24 años fue asesinada en La Matanza mientras trabajaba como conductora. Su familia y vecinos exigen justicia por el crimen.
Una joven de 24 años fue asesinada en La Matanza mientras trabajaba como conductora. Su familia y vecinos exigen justicia por el crimen. (La Nación / Argentina / GDA/LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaArgentinaUber
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.