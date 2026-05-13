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Jefe del FBI accede a realizar una prueba de consumo de alcohol ante las acusaciones de actitudes erráticas

Kash Patel vivió tensos momentos en el Congreso y reiteró aseveraciones falsas sobre migrante salvadoreño, entre otras.

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Por Europa Press
El director del FBI, Kash Patel, escucha al fiscal general interino Todd Blanche.
El director del FBI, Kash Patel, escucha al fiscal general interino Todd Blanche. (TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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