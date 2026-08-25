El Mundo

Javier Milei desata una tormenta contra la prensa: ocho horas seguidas de ataques en redes

Presidente de Argentina dedicó su martes a atacar al periodismo con graves insultos y respaldó sancionar a la prensa

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Por La Nación / Argentina / GDA
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El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso durante la conferencia “Perspectivas políticas y económicas”, organizada por Americas Society/Council of the Americas, en Buenos Aires, el 20 de agosto de 2026.
El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso durante la conferencia “Perspectivas políticas y económicas”, organizada por Americas Society/Council of the Americas, en Buenos Aires, el 20 de agosto de 2026. (JUAN MABROMATA/AFP)







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