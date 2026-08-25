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Caso Cerimedo: qué se sabe de la investigación al exasesor de Milei y qué dice víctima de atentado

Nadia Beller, expareja del cofundador de ‘La Derecha Diario’ Fernando Cerimedo, dice tener grabaciones donde exasesor vincula a Javier y Karina Milei con casos corrupción

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Por La Nación / Argentina / GDA
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Nadia Beller acusa al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, de contratar a sicarios para matarla.
Nadia Beller acusa al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, de contratar a sicarios para matarla. (Captura de pantalla/La Nación / Argentina / GDA)







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