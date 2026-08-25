Caso Cerimedo: qué se sabe de la investigación al exasesor de Milei y qué dice víctima de atentado

Buenos Aires, Argentina. El exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo fue detenido hace casi una semana en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, investigado tras un ataque a balazos contra su pareja, una abogada y activista boliviana identificada como Nadia Beller. Cerimedo es el principal acusado del intento de homicidio.

El viernes último, se le dictó la prisión preventiva y se lo envió a una cárcel. La sospecha es que él planeó el ataque, que fue llevado adelante por dos sicarios. La fiscalía apunta contra Cerimedo como el autor intelectual de un “feminicidio en grado de tentativa” y las autoridades siguen buscando a los autores materiales del presunto intento de homicidio.

Se trata de dos personas que quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde fue el ataque.

Fernando Cerimedo es asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y cofundador del medio La Derecha Diario. También asesoró a Javier Milei.

Esto es lo que dice Nadia Beller de Fernando Cerimedo

Nadia Beller prepara un pedido formal para que la fiscalía de Santa Cruz de la Sierra que investiga el atentado en su contra vuelva a tomarle declaración. Cuenta que tiene mensajes y grabaciones de su expareja, Fernando Cerimedo, que todavía no hizo públicos y que su plan es entregarlos solo a la Justicia.

En esos audios -relató Beller a La Nación de Argentina-, él habla de su relación con ella y hace “comentarios” sobre hechos de “corrupción”.

Beller dijo además que “por supuesto” accedería a dar testimonio de todo lo que sabe frente a un juez o fiscal argentino, si es que la citan.

Desde el sábado pasado, cuando le dieron el alta médica, está instalada en una casa que no es la suya. No quiso volver porque vive sola y tiene miedo, contó.

Según Beller, no registró sus conversaciones con él por cuestiones políticas, sino de pareja. “Empecé a grabarlo porque yo empiezo a desconfiar de él. Me doy cuenta de que se había ido a Buenos Aires, cuando me decía que estaba en un operativo [en Bolivia]”.

Policías bolivianos custodian la entrada de la Clínica de Las Américas, donde fue hospitalizada la abogada boliviana Nadia Beller —pareja de Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz—, tras recibir varios disparos, en Santa Cruz, Bolivia, el 18 de agosto de 2026. (RODRIGO URZAGASTI/AFP)

La pelea entre ellos, según Beller, era por infidelidades y mentiras. Cerimedo le prometía que iba a dejar a su mujer para instalarse con ella en Bolivia, pero no lo hacía. Además, le encontró pruebas de una supuesta relación con una tercera mujer.

Beller explicó que ella lo grababa largos ratos y que, por eso, las charlas registradas incluyen derivaciones hacia otros temas. Dijo que con esos audios expuso a Cerimedo ante su mujer, con mensajes que le envió a la Argentina.

-Usted contó que Cerimedo le había hablado de corrupción en la Argentina y había señalado a Karina Milei, ¿está eso en las conversaciones que grabó?

-Tenían comentarios superficiales sobre la corrupción argentina. Él me decía que Milei está loco, que no va a ganar otra elección... Con seguridad eso está ahí, en todas las grabaciones que tengo. Cuando me lo requieran, yo voy a presentar todo, pero estos son indicios; la investigación le corresponde al Ministerio Público. No entiendo por qué el Ministerio Público argentino no pide intervenir acá, en la causa, y acceder a la computadora y a los teléfonos de él.

Según Beller, Cerimedo sabía que ella lo grababa. “Me decía: ‘Yo no te he pedido que borres las grabaciones’. Y yo le decía: ‘Porque sabes que yo no voy a hacer nada que pueda perjudicarte’. Yo lo grababa como una seguridad para mí”, alegó.

Según contó Beller la semana pasada, además de señalar a Karina Milei como corrupta, Cerimedo le reveló que él y su mujer, Natalia Basil, que trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), filtraron los audios en los que su exjerarca Diego Spagnuolo hablaba de sobornos en ese organismo.

Javier Milei en el Foro Económico Mundial, en Davos, en enero de 2026. (MANDEL NGAN/AFP) Las otras pruebas Además de los audios, Beller quiere presentar ante la fiscalía registros de comunicaciones que, según ella, dan cuenta de vínculos que Cerimedo tenía con los sicarios antes del ataque y también aportar información sobre una nota que apareció en el teléfono de él y que podría ser clave para la causa. Se trata de una “nota de texto” encontrada por la fiscalía en el celular de Cerimedo, del 13 de agosto, que dice: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?”. Asimismo, nuevos chats que comprometen al sospechoso, fueron incorporados a la causa judicial, ya que aparece monitoreando en vivo el operativo de los sicarios para eliminarla. Los chats, que constan en documentos de la fiscalía de Bolivia y fueron revelados por la prensa local, son mensajes intercambiados por Cerimedo con una persona cuyas iniciales son E.C.G. que se trataría de un agente vinculado a la inteligencia. Allí hay mensajes previos y posteriores al tiroteo del Swissotel, donde Beller recibió tres tiros. En uno de ellos se menciona que “el equipo estará mañana aquí”, en supuesta alusión a los que irían a ejecutar los disparos. El presidente argentino Javier Milei (izq.) y su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei (der.), hacen un gesto durante el mitin de clausura del partido político La Libertad Avanza para las elecciones provinciales en Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 3 de septiembre de 2025. Los votantes de Buenos Aires participarán en las elecciones provinciales el 7 de septiembre de 2025. Estas votaciones son la primera prueba importante del apoyo a Milei desde que asumió el cargo en diciembre de 2023 con la promesa de reactivar la debilitada economía argentina mediante la reducción drástica del gasto público y la burocracia. (Foto de Luis ROBAYO / AFP) (LUIS ROBAYO/AFP) Declaran dos presuntos cómplices El fiscal Herland Rodríguez explicó este lunes quiénes eran los nuevos detenidos que fueron trasladados a los tribunales. Dijo: “Una de las personas sería la persona que le vende el arma al supuesto autor material que está siendo buscado. La otra persona es una mujer, concubina de este”. Precisó que el delito que se les imputa es “asesinato en complicidad, en grado de tentativa” y que, en el caso del hombre, también el de “porte y portación de armas de fuego”, que se le encontraron al momento de su arresto. El fiscal informó que iba a pedir la “detención preventiva” de los dos. Por su parte, el presidente Javier Milei retuiteó hoy mensajes que sostienen que el atentado de Bolivia por el que está detenido el exasesor suyo Fernando Cerimedo tiene puntos inexplicables y esconde una “operación” política. En las últimas horas, Milei replicó cinco posteos de X sobre el tema. Entre ellos, dos de la diputada libertaria Lilia Lemoine y uno de Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@FranFijap), un youtuber cercano a Santiago Caputo, que dijo que el ataque a Natalia Beller “es toda una opereta”.

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