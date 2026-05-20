El Mundo

Japón lanza ‘primicia mundial’: venderá anguilas criadas totalmente en cautiverio

Tras años de investigación, científicos japoneses logran reducir los costos de crianza de la anguila para llevar este manjar a las tiendas de Tokio

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Por AFP
Investigadores japoneses comercializan anguilas de criadero para proteger ejemplares silvestres. El proyecto bajó el costo por ejemplar de más de un millón de yenes a solo $11.
Investigadores japoneses comercializarán anguilas de criadero para proteger ejemplares silvestres. El proyecto bajó el costo por ejemplar de más de un millón de yenes a solo $11. (Canva Stocks/Penebar de Pixabay / Aflo Images (Aflo))







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