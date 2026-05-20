Japón lanza ‘primicia mundial’: venderá anguilas criadas totalmente en cautiverio

Investigadores japoneses comercializarán anguilas de criadero para proteger ejemplares silvestres. El proyecto bajó el costo por ejemplar de más de un millón de yenes a solo $11.

Las tiendas japonesas comercializarán anguilas nacidas y criadas en cautiverio. Esta iniciativa representa una primicia mundial. El proyecto busca reducir la presión sobre este pez pues se encuentra en peligro de extinción según las autoridades locales.

Científicos señalan que las poblaciones de anguilas disminuyen en todo el planeta. La actividad humana afecta los cursos de agua mediante la contaminación y la destrucción de humedales. También las represas hidroeléctricas y la pesca impactan la supervivencia de la especie.

Este pez muestra resistencia para reproducirse en cautiverio sin intervención humana. Investigadores japoneses lograron criar anguilas a partir de huevos en laboratorios durante el 2010. Sin embargo, el proceso inicial tuvo un costo muy elevado para su comercialización.

Yasutaka Okamoto, responsable de promoción de la acuicultura en la agencia nacional de pesca, explicó a la AFP que buscaron reducir los gastos. El objetivo principal fue lograr un precio aceptado por el mercado. Los avances tecnológicos permitieron que el costo por cada ejemplar bebé bajara significativamente.

Actualmente, una anguila bebé cuesta cerca de 1.800 yenes, lo que equivale a $11. Al inicio del proyecto el valor superaba el millón de yenes. En el 2016 el precio rondaba los 40.000 yenes. El costo actual todavía es tres o cuatro veces superior al de un ejemplar silvestre.

Okamoto indicó que el gobierno, las universidades y el sector privado unieron esfuerzos en este plan. Las autoridades consideran que este es el momento oportuno para probar la reacción de los consumidores. La anguila o “unagi” es un plato tradicional muy popular en Japón.

El producto se prepara a la parrilla con una salsa espesa y dulce. Esta modalidad de consumo se conoce como “kabayaki”. Los grandes almacenes de Tokio y tiendas en línea venderán el pescado desde el 29 de mayo. La empresa Yamada Suisan comercializa el producto final.

La compañía calificó la venta como un paso muy significativo para el futuro de la acuicultura. Dos piezas de anguila para kabayaki tienen un valor cercano a los 9.000 yenes, aproximadamente $57. La anguila japonesa integra la lista de especies en peligro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.