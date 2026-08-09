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Japón debate abandonar los ‘tres principios no nucleares’ tras conmemoraciones de Hiroshima y Nagasaki

La política antinuclear de Japón enfrenta uno de sus mayores desafíos en décadas

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Por AFP
De acuerdo con estadísticas de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en el 2017, el gasto en armamento está subiendo.
Los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki observan con preocupación el giro militar de Japón, mientras el Gobierno evita aclarar si mantendrá intacta la política que durante décadas prohibió al país poseer, producir o acoger armas nucleares. (Shutterstock)







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