Japón condenó a cadena perpetua al asesino del exprimer ministro Shinzo Abe

Nara, Japón. Un tribunal japonés condenó el miércoles a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami, el hombre acusado de asesinar al ex primer ministro Shinzo Abe, en un crimen ocurrido a plena luz del día y que estremeció al mundo.

La sentencia fue dictada por el juez Shinichi Tanaka en un tribunal de la ciudad de Nara, cerca de Kioto, más de tres años después del asesinato ocurrido en julio de 2022 durante un mitin político.

Yamagami, de 45 años, fue declarado culpable de asesinato y de violar las leyes de control de armas, luego de utilizar una pistola casera para disparar contra Abe, quien fue el gobernante más longevo de Japón.

El caso provocó una fuerte conmoción en un país poco acostumbrado a la violencia armada y derivó en un escrutinio público sobre los vínculos entre legisladores conservadores y la Iglesia de la Unificación, una organización religiosa fundada en Corea del Sur.

Según la investigación, el acusado estaba molesto con Abe porque creía que el ex primer ministro mantenía relación con ese culto.

El juicio también expuso que la madre de Yamagami realizó cuantiosas donaciones a la iglesia, lo que dejó a la familia en bancarrota.

Durante el proceso, los fiscales calificaron el crimen como “sin precedentes” en la historia de la posguerra japonesa y señalaron que tuvo “consecuencias extremadamente graves” para la sociedad. Por ello, solicitaron la pena máxima de prisión perpetua.

Yamagami admitió el asesinato al inicio del juicio en octubre, aunque rechazó algunos cargos adicionales, según reportes de la prensa japonesa. En Japón, el juicio continúa incluso cuando el acusado se declara culpable.

La prisión perpetua en ese país contempla la posibilidad de libertad condicional, aunque expertos consideran que, en este caso, el condenado podría morir en prisión.