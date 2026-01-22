El Mundo

Japón condenó a cadena perpetua al asesino del exprimer ministro Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami, de 45 años, fue hallado culpable por el ataque con un arma casera cometido en julio de 2022 durante un mitin en Nara

EscucharEscuchar
Por AFP
Imagen del 24 de julio de 2019 del entonces primer ministro japonés, Shinzo Abe, en el podio durante una ceremonia que conmemoró un año antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fotografía:
Imagen del 24 de julio de 2019 del entonces primer ministro japonés, Shinzo Abe, en el podio durante una ceremonia que conmemoró un año antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fotografía: (BEHROUZ MEHRI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Shinzo AbeAsesinato Shinzo AbeTetsuya YamagamiCadena perpetuaJapón
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.