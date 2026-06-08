El Mundo

Israel utilizó fósforo blanco en ataques en Líbano, dice investigación del ‘New York Times’

Uso de arma es ilegal cuando se utiliza contra civiles en áreas densamente pobladas; Human Rights Watch había señalado lo mismo en marzo.

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Por Fernando Chaves Espinach
Una fotografía tomada desde la zona sur de Marjayoun muestra estelas de humo durante un bombardeo israelí en las afueras de la localidad de Yohmor, el 10 de mayo de 2026.
Una fotografía tomada desde la zona sur de Marjayoun muestra estelas de humo durante un bombardeo israelí en las afueras de la localidad de Yohmor, el 10 de mayo de 2026. (-/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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