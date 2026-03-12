El Mundo

Israel retira cargos contra cinco soldados acusados de abusar de un detenido palestino

El ejército había anunciado que cinco reservistas habían sido acusados por el presunto abuso de un detenido palestino en julio de 2024 en el centro de detención de Sde Teiman.

EscucharEscuchar
Por AFP

Jerusalén, Indefinido. El ejército israelí anunció el jueves que retiró los cargos contra cinco soldados acusados de abusar de un detenido palestino en la prisión de alta seguridad de Sde Teiman, un caso que había provocado una amplia indignación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PalestinaGazaSde Teimantorturaabuso sexualIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.