Israel ordena preparativos de evacuación en hospitales del norte de Gaza ante ofensiva militar

El ministro israelí de Defensa ordenó movilizar a 60.000 reservistas tras aprobar el plan para tomar Ciudad de Gaza, que Hamás calificó de “desprecio flagrante” a los esfuerzos de mediación

Por AFP
Netanyahu declaró que su gobierno no tenía planes de ocupar Gaza, a la vez que se comprometió a crear corredores seguros para la ayuda humanitaria.
Israel ordenó el reclutamiento de unos 60.000 reservistas, lo que agudiza los temores de que la campaña agrave la ya catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza. (ABIR SULTAN/AFP)







