El Mundo

Israel mata al líder del brazo armado de Hamás

Las fuerzas armadas israelíes afirmaron haber llevado a cabo un ataque aéreo en Gaza contra Ezedin Al Hadad, abatido junto a su esposa e hija

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Por AFP
Franja de Gaza
Personas despiden el cuerpo de Ezedin Al-Hadad, el líder de las Brigadas Qassam, brazo armado del movimiento palestino Hamás, quien murió en un ataque israelí nocturno junto con miembros de su familia. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







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