Israel dispara contra cascos azules de la ONU en la frontera con Líbano

La FINUL denunció que un tanque israelí abrió fuego contra una patrulla de cascos azules cerca de la Línea Azul en el sur de Líbano.

Por AFP
Un avión de Middle East Airlines (MEA) despega del aeropuerto internacional de Beirut mientras la gente inspecciona los daños en el área en las afueras del sur de Beirut que fue blanco de ataques aéreos israelíes.
“Ayer, soldados del ejército israelí a bordo de un tanque Merkava dispararon contra soldados de la fuerza". (-/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

