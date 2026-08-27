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Israel advierte de que cualquier cometa o globo que sobrevuele Gaza será considerado un ‘acto terrorista’

Israel calificará como “acto terrorista” el vuelo de cometas desde Gaza y amenaza con evacuar zonas

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Por Europa Press

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Una mujer palestina rompe y quema las cometas artesanales que elaboró con sus hijos en un campamento de refugiados de Jan Yunis, Gaza, el 27 de agosto de 2026, por temor a que el ejército israelí ataque a quienes vuelen o jueguen con ellas.
Una mujer palestina rompe y quema las cometas artesanales que elaboró con sus hijos en un campamento de refugiados de Jan Yunis, Gaza, el 27 de agosto de 2026, por temor a que el ejército israelí ataque a quienes vuelen o jueguen con ellas. (ABED RAHIM KHATIB/Anadolu via AFP)







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