Israel advierte de que cualquier cometa o globo que sobrevuele Gaza será considerado un ‘acto terrorista’

Una mujer palestina rompe y quema las cometas artesanales que elaboró con sus hijos en un campamento de refugiados de Jan Yunis, Gaza, el 27 de agosto de 2026, por temor a que el ejército israelí ataque a quienes vuelen o jueguen con ellas.

Madrid, España. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este jueves al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que cualquier cometa o globo que sobrevuele la Franja de Gaza hacia territorio fronterizo será considerado como un “acto terrorista” a partir de ahora.

“El ultimátum que emitimos tras el lanzamiento de globos y cometas desde la Franja de Gaza hacia las comunidades del Negev ha terminado. Dejamos claro que, desde nuestra perspectiva, cada lanzamiento es un acto terrorista en todo el sentido de la palabra y así es como lo trataremos”, ha indicado en un comunicado tras una evaluación de la situación con el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir.

Katz ha advertido que tras el visto bueno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, las tropas israelíes utilizarán “todas las herramientas necesarias”, incluyendo la evacuación de las localidades desde las que se produzcan los eventuales lanzamientos, para “hacer frente a los focos terroristas”.

“No permitiremos que Hamás o cualquier otra parte vuelva a los métodos de intimidación y amenazas contra las comunidades del sur como ocurrió antes del 7 de octubre, y cualquiera que lo haga pagará un alto precio”, ha sentenciado, según ha recogido la emisora pública israelí, Kan.

Esto se produce después de que Netanyahu amenazara el lunes con un aumento de los “ataques selectivos” en el enclave palestino y nuevas evacuaciones de la población si la milicia no cesaba el lanzamiento de cometas, drones y globos desde la Franja de Gaza.

Las autoridades israelíes detectaron la llegada desde territorio gazatí de al menos cuatro cometas en el kibutz de Nahal Oz y, si bien no transportaban sustancias peligrosas, recordaron que en los últimos años se produjeron lanzamientos de artefactos incendiarios sobre Israel desde Gaza.

En respuesta, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, aseguró que las amenazas de Israel hacia cometas voladas por niños son solo un pretexto para justificar nuevos ataques aéreos sobre el enclave palestino y continuar la agresión contra la población civil.

Asimismo, denunció la impunidad del Ejército israelí, que califica de amenaza militar cometas de plástico y nailon utilizadas por los niños en los campamentos de refugiados para distraerse, en un contexto de “abandono” de la Franja por parte de la comunidad internacional y los países de la región.