Irán mata a seis supuestos ‘terroristas’ vinculados a Israel en el sureste del país

Las fuerzas iraníes mataron a seis miembros de un grupo calificado de “terrorista” vinculado a su enemigo acérrimo Israel durante una operación en el sureste del país, anunció el sábado un medio estatal.
