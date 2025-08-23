El Mundo

Irán mata a seis supuestos ‘terroristas’ vinculados a Israel en el sureste del país

Servicios de inteligencia iraníes dieron a conocer que muertes ocurrieron durante un intenso tiroteo

Por AFP

Las fuerzas iraníes mataron a seis miembros de un grupo calificado de “terrorista” vinculado a su enemigo acérrimo Israel durante una operación en el sureste del país, anunció el sábado un medio estatal.








