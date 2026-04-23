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Irán incauta barco con bandera de Panamá en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Panamá ha tachado este miércoles de “escalada innecesaria” la incautación por parte de Irán de uno de sus buques comerciales.

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Por Europa Press
Esta fotografía distribuida por la Marina de Estados Unidos y publicada el 21 de abril de 2026 por la oficina de asuntos públicos del Comando Central de EE. UU. muestra a fuerzas estadounidenses patrullando el mar Arábigo cerca del Touska, un buque de carga con bandera iraní, el 20 de abril de 2026.
Esta fotografía distribuida por la Marina de Estados Unidos y publicada el 21 de abril de 2026 por la oficina de asuntos públicos del Comando Central de EE. UU. muestra a fuerzas estadounidenses patrullando el mar Arábigo cerca del Touska, un buque de carga con bandera iraní, el 20 de abril de 2026. (-/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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