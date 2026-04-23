Irán incauta barco con bandera de Panamá en el estrecho de Ormuz

Esta fotografía distribuida por la Marina de Estados Unidos y publicada el 21 de abril de 2026 por la oficina de asuntos públicos del Comando Central de EE. UU. muestra a fuerzas estadounidenses patrullando el mar Arábigo cerca del Touska, un buque de carga con bandera iraní, el 20 de abril de 2026.

Madrid, España. El Gobierno de Panamá ha tachado este miércoles de “escalada innecesaria” la incautación por parte de Irán de uno de sus buques comerciales que transitaba el estrecho de Ormuz, y ha pedido a la República Islámica que deje de lado las “amenazas” y “chantajes”.

“Este tipo de acciones aumentan las tensiones en el Golfo y son contrarias al Derecho Internacional. Además, representan un grave atentado contra la seguridad marítima y constituyen una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por que el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo”, ha denunciado el comunicado.

El país centroamericano, que cuenta con la mayor flota mercante del mundo y es actual miembro no permanente del Consejo General de Seguridad de la ONU, ha incidido en que la incautación del MSC-Francesca, trasladado por las autoridades iraníes a sus aguas territoriales, es “ilegal”. “Panamá rechaza las acciones unilaterales que menoscaban el derecho al libre tránsito y ponen en riesgo vidas humanas”, ha matizado.

Ante lo sucedido, el Gobierno ha afirmado haberse puesto en contacto con aliados en la región para monitorizar los acontecimientos, considerando como “prioridad” la “seguridad y atención de los marinos a bordo”.