Irán ejecutó a una mujer condenada por la muerte de su hijastra de cuatro años

La justicia iraní aplicó la ley del talión y ejecutó a una mujer acusada de causar la muerte de su hijastra en 2023, tras un juicio en el noroeste del país.

Por AFP
Irán aplica la pena de muerte bajo la ley del talión, vigente en casos de asesinato cuando la familia de la víctima no concede el perdón. (Shutterstock/Shutterstock)







