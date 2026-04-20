El Mundo

Irán ejecuta a dos hombres por presuntos vínculos con espionaje israelí

El régimen de Irán ha llevado a cabo numerosas ejecuciones desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero.

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Por AFP
Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán mientras está de pie cerca de una valla publicitaria con la frase "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la plaza Enqelab de Teherán, el 5 de abril de 2026. Omán e Irán mantuvieron conversaciones para facilitar el paso por el estrecho de Ormuz, según informó la agencia estatal de noticias omaní el 5 de abril, ya que este punto estratégico para el transporte marítimo se encuentra prácticamente cerrado debido a la guerra en Oriente Medio.
Banderas de Irán en protesta. (-/AFP)







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