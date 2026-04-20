Irán ejecuta a dos hombres por presuntos vínculos con espionaje israelí

Teherán, Irán. Irán ejecutó el lunes a dos hombres condenados por supuestos vínculos con el espionaje israelí, informó la justicia, en la más reciente de una serie de ejecuciones efectuadas desde el estallido de la guerra con Israel y Estados Unidos.

“Las sentencias de muerte de Mohamad Masoom-shahi y Hamed Validi se han ejecutado esta madrugada”, indicó la página web Mizan, del poder judicial.

Ambos eran “miembros de una red de espionaje vinculada al Mosad”, la agencia israelí de inteligencia, añadió, sin decir cuándo fueron detenidos.

Fueron condenados por el delito capital de “moharebeh”, que significa librar una guerra contra Dios, así como por la “colaboración con grupos hostiles y el régimen sionista”, indicó Mizan.

Irán ha llevado a cabo numerosas ejecuciones desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, suspendida por una frágil tregua de dos semanas iniciada el 8 de abril.

Irán es el segundo país que más ejecuta en el mundo detrás de China, según grupos de derechos humanos.