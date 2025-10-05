El Mundo

Irán declara que cooperación con agencia nuclear de la ONU ya no es ‘pertinente’ tras sanciones

Irán sostiene que sus actividades nucleares no tienen un objetivo militar

Por AFP
No está claro por el momento si Irán tiene la intención de romper completamente con la agencia







IránONUAcuerdo nuclear
AFP

AFP

