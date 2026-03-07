El Mundo

Irán arremete contra sus vecinos del Golfo pese a advertencia de Trump de intensificar sus ataques

En un discurso transmitido por televisión, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, se disculpó ante sus vecinos del Golfo y prometió que no serían atacados “a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países”

Por AFP
