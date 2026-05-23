Irán afirma estar en fase final de un protocolo de acuerdo con EE. UU. para poner fin a la guerra

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, afirmó este sábado que su país se encuentra en la “fase de finalización” de un protocolo de acuerdo con Estados Unidos orientado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.
Baqai indicó a la televisión estatal iraní IRIB que Teherán quiso “primero redactar un protocolo de acuerdo” compuesto por 14 cláusulas antes de avanzar hacia negociaciones más amplias.
“Actualmente nos encontramos en la fase de finalización de estos protocolos de acuerdo”, declaró Baqai. Según explicó el portavoz iraní, una vez concluido el memorando ambas partes comenzarían conversaciones sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones estadounidenses y el desbloqueo de fondos iraníes retenidos en el extranjero, en un plazo estimado de entre 30 y 60 días.
Poco antes de conocerse esas declaraciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que existe “una posibilidad” de que Irán acepte un acuerdo destinado a poner fin al conflicto incluso este mismo sábado.
“Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar”, dijo Rubio a periodistas durante una visita oficial a la India, donde aseguró que esperaba “buenas noticias”.
No obstante, Rubio señaló que, aunque ha habido avances en las conversaciones, el presidente mantiene abiertas distintas opciones frente a Teherán.
“Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello”, afirmó Rubio durante un acto en la embajada estadounidense en Nueva Delhi.
El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró además que la posición de Washington sigue siendo impedir que Irán obtenga armas nucleares y sostuvo que la prioridad de la Casa Blanca continúa siendo una salida diplomática negociada.
“Esperamos que se haga por la vía diplomática, en eso estamos trabajando. Y quizás haya algo de qué hablar sobre ese tema en algún momento mientras me encuentre aquí en esta visita”, añadió Rubio, cuya agenda en India se extiende hasta el próximo martes.
En paralelo, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, sostuvo que durante la última semana ha habido un mayor acercamiento de posturas, aunque evitó hablar de un acuerdo definitivo.
Baqai indicó que todavía es necesario esperar para ver “qué ocurre en los próximos tres o cuatro días”, pese a que reconoció avances en el proceso de negociación.
Por su parte, Pakistan, que participa como mediador, afirmó que las negociaciones desarrolladas en las últimas 24 horas en Teherán produjeron avances significativos hacia un “entendimiento final” entre Irán y Estados Unidos.
La oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR, por sus siglas en inglés) informó que las conversaciones fueron impulsadas tras una visita del jefe del Ejército paquistaní, , y aseguró que los encuentros se desarrollaron en un ambiente “positivo y constructivo”.
Islamabad describió el viaje de Munir a Teherán como “breve pero altamente productivo”, aunque ninguna de las partes ha confirmado todavía un acuerdo definitivo.