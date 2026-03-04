El Mundo

Irak sufre apagón eléctrico total en medio de conflicto en Irán

El Ministerio de Electricidad de Irak indicó este miércoles que todo el país se vio afectado por un apagón total, sin identificar la causa.

EscucharEscuchar
Por AFP
Una fotografía muestra un incendio en el lugar de un ataque con dron en la ciudad nororiental de Sulaymaniyah, en la región autónoma del Kurdistán iraquí.
Una fotografía muestra un incendio en el lugar de un ataque con dron en la ciudad nororiental de Sulaymaniyah, en la región autónoma del Kurdistán iraquí. (SHWAN MOHAMMED/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto en IránIrakKurdistán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.