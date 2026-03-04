Irak sufre apagón eléctrico total en medio de conflicto en Irán

Bagdad, Irak. El Ministerio de Electricidad de Irak indicó este miércoles que todo el país se vio afectado por un apagón total, sin identificar la causa.
“La red eléctrica se apagó por completo en todas las provincias iraquíes”, afirmó el ministerio citado por la Agencia de Noticias Iraquí (INA), agregando que está tratando de determinar la causa del apagón.
Algunas partes del país han sufrido varios ataques desde que estalló la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.
Noticia en desarrollo...