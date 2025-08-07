El Mundo

Inversión histórica: farmacéuticas como AstraZeneca y Bayer apuestan por invertir $600 millones en México

Empresas globales y mexicanas apuestan por México en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

Por AFP
Los desembolsos de estas cuatro empresas están enfocados “en expandir su capacidad productiva y tecnológica y exportar”. (YUHANG LIU)







