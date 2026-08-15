Inundación en España deja dos mujeres muertas y dos bebés heridos

(Junta de Castilla y León/Junta de Castilla y León)

Dos mujeres murieron y dos bebés resultaron heridos en una inundación y un deslizamiento de tierra provocados por lluvias torrenciales en una zona rural del noroeste de España.

Madrid, España. Dos mujeres murieron y dos bebés resultaron heridos este sábado en una inundación y un deslizamiento de tierra provocados por lluvias torrenciales en una zona rural del noroeste de España, informaron las autoridades.

La emergencia se produjo en la pequeña aldea de Manzanedo de Valdueza, en la región de Castilla y León.

“Se ha confirmado el fallecimiento de dos mujeres, de aproximadamente 60 y 80 años”, señalaron los servicios de emergencia de la región.

Dos bebes también fueron atendidos por contusiones, agregaron.

Bomberos, policía, ambulancias y la Guardia Civil se desplazaron rápidamente al lugar, rodeado de un terreno montañoso y boscoso, según mostraban las imágenes captadas desde un helicóptero de rescate.

Medios locales difundieron fotos en las que se veía una masa gris de piedras y barro que había arrasado el pueblo y aplastado un coche.

El alcalde de la cercana localidad de Ponferrada, Marco Morala, declaró a la prensa que “las fuertes tormentas en la montaña desencadenaron una gran riada de piedras, barro y lodo”, que acabó provocando las muertes.

España lleva semanas enfrentándose a fenómenos meteorológicos extremos de signo contrario: olas de calor e incendios forestales.

La provincia de León, donde se encuentra Manzanedo de Valdueza, sufrió algunos de los peores incendios forestales registrados en España en el 2025, un año récord en superficie quemada en el país, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.