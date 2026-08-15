El Mundo

Inundación en España deja dos mujeres muertas y dos bebés heridos

Emergencia se produjo en pequeña aldea de Manzanedo de Valdueza, en Castilla y León

EscucharEscuchar
Por AFP
Inundación España
Dos mujeres murieron y dos bebés resultaron heridos en una inundación y un deslizamiento de tierra provocados por lluvias torrenciales en una zona rural del noroeste de España. (Junta de Castilla y León/Junta de Castilla y León)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
inundaciones por lluvias torrencialesManzanedo de Valdueza
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.