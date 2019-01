Panamá. El papa Francisco da por concluida la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá tras celebrar una misa dominical ante 700.000 personas, y le reiteró un mensaje a los jóvenes: “Sigan viviendo la fe. Compartan la fe. Y no se olviden que no son el mañana; no son el mientras tanto, sino el ahora” .