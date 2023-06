Mujer ‘revive’ en su velorio tras ser declarada fallecida por equivocación en Ecuador

La familia de Bella Montoya se llevó una sorpresa durante su velorio, pues se percataron que la mujer, quien había sido declarada fallecida por un médico unas horas antes, aún presentaba signos vitales.

“Mi mami comenzó a mover la mano izquierda, abrir los ojos, la boca; hacía esfuerzo para poder respirar”, dijo Gilber Balberán, el hijo de Bella, al medio El Universo.

Según el relato de Balberán, su madre permaneció en el hospital Martín Icaza de Babahoyo, en Ecuador, desde las 9 a. m. del 9 de junio, tras sufrir un derrame cerebral. Unas horas después, la adulta mayor —quien además padece de hipertensión y problemas cardíacos— fue declarada fallecida por su médico tratante.

El supuesto cadáver de Bella Montoya fue introducido en una caja, en la que se mantuvo desde las 2 p. m. hasta las 6 p. m., cuando sus familiares abrieron el ataúd para cambiarle la ropa y se dieron cuenta de que, en realidad, no estaba muerta, como dijeron los especialistas.

En varios videos quedaron registrados los angustiosos momentos que vivieron los allegados a la mujer, quienes, en medio de la estupefacción, pidieron ayuda a las autoridades.

Según el medio citado anteriormente, Bella fue sacada de la caja y traslada de inmediato al hospital Martín Icaza, donde fue atendida por otro doctor.

“El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta, no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala (UCI), donde está bajo observación”, indicó el hijo de la mujer a El Universo.

Aunque el centro de salud no emitió ningún pronunciamiento, la primera hipótesis que se maneja es que la adulta mayor sufrió de un cuadro de catalepsia, un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales.

