"No es que se desconfié de la plataforma tanto como de los contenidos -agrega Bedoya-. Hay que saber elegirlos bien del menú que ofrece internet (...) Es otra de las revelaciones que ha generado la pandemia: Internet (y algunos espacios televisivos, no todos) entretienen, pero no informan. Aunque habría que distinguir entre una posible generalización que considera que decir internet es decir Facebook o Whastapp. En internet están también los medios periodísticos".