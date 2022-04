Lady Di decía que sus padres no la querían: ‘Había malestar a mi alrededor’

Son muchísimos los rumores y las especulaciones sobre la vida de la princesa de Gales, especialmente con respecto a su infancia, época sobre la que se sabe muy poco. Diana Frances Spencer nació y creció en una vida de privilegios, en Norfolk, Inglaterra. Sus padres, Johnnie y Frances Spencer, eran miembros destacados de la aristocracia inglesa.

De acuerdo con Inge Crane, que cuidó a Diana desde que tenía tres años, de pequeña le encantaba salir al aire libre, trepar a los árboles y jugar con los animales. Ella y sus hermanos corrían escaleras abajo y se deslizaban por la barandilla de madera cuando el mayordomo tocaba la campana para llamarlos a cenar.

Diana Frances Spencer (Diana de Gales) con su mascota, 1972 pic.twitter.com/CwYCUHq5Nb — Mauricio Zapata (@mezvan) July 31, 2017

El divorcio de sus padres: ‘Nunca me casaré’

Pero en su casa no todo era “color de rosa”. Sus padres tenían fuertes peleas, su matrimonio se estaba desmoronando. Incluso, Spencer llegó a golpear a su esposa en alguna ocasión, según contó Diana al periodista Andrew Morton en unas grabaciones publicadas por el diario británico Daily Mail. Los audios fueron grabados entre septiembre de 1992 y diciembre de 1993 para el libro Diana: Su verdadera historia.

“Recuerdo haber visto a mi padre pegando a mi madre. Estaba escondida detrás de la puerta y mamá estaba llorando”, narraba la princesa en los audios. “Fue una infancia muy infeliz, siempre viendo a nuestra madre llorando. Recuerdo a mamá llorando muchísimo. Papá nunca habló de ello con nosotros, no se nos ocurría preguntarle sobre el tema, era muy inestable con todo este asunto”, dijo en esa ocasión.

El divorcio llegó en 1969, cuando tenía tan solo nueve años. Este abrupto final marcó para siempre la percepción del amor que tenía Diana.

Diana Frances Spencer nació en Sandringham, Inglaterra, el 1 de julio de 1961.

Era parte de una familia aristocrática y la hija menor del matrimonio formado por Lord John Spencer VIII (Conde de Spencer) y Frances Ruth Burke. pic.twitter.com/psnxEgKsxf — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) May 24, 2018

“Nunca me casaré a menos que esté realmente enamorada porque si no estás enamorada, te vas a divorciar, y no tengo la intención de divorciarme”, dijo Spencer a una profesora durante esa época, según CNN.

También reconoció que fue utilizada durante el proceso de divorcio de sus padres: “Los dos querían ser mejor que el otro, regalando cosas materiales en lugar de cariño. Nunca recibí abrazos o besos, solo las otras cosas. En mi cama tenía como 20 animales de peluche y no había casi espacio para mí. Esa fue mi verdadera familia durante aquellos años”.

¿Quería un hijo varón y les llegó Diana?

En las grabaciones reveladas por el Daily Mail, Lady Di confesó que cuando era niña sentía que era un peso o un estorbo para sus padres. ¿La razón? Se enteró de que no esperaban a una niña, sino a un varón y esto le generó fuertes inseguridades.

Hija menor de Edward John Spencer y Frances Ruth Roche, nace Diana Frances Spencer el 1 de Julio de 1961 en Park House, Sadringham, Norfolk.

Diana fue la 4° de 5 hijos. pic.twitter.com/z7gpW5F6wA — Tona🦄💜 (@lvsDiana) July 1, 2021

“No podía entender por qué sentía malestar a mi alrededor, siempre he pensado que fue por el niño que murió antes de que yo naciese. Fue un niño, Juan, que murió diez horas después de nacer en 1960. Mis padres estaban locos por tener un hijo heredero y no fui yo. Ahora ya estoy bien, lo he aceptado”, contó al periodista británico. Por esta razón, Diana siempre tuvo la percepción de que era diferente a su círculo familiar, pero nunca fue capaz de expresarlo hasta cuando creció.

