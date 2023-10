Incendio en una discoteca de España deja varios muertos

Madrid. Al menos trece personas perdieron la vida este domingo debido a un incendio que tuvo lugar en una discoteca en la ciudad española de Murcia, una cifra que continúa aumentando, según informaron las autoridades.

“Lamentamos comunicar que el número de fallecidos en el incendio de Atalayas asciende a 13″, anunció el alcalde de Murcia en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Los equipos de rescate informaron que los bomberos siguen trabajando en el lugar y que no se descarta la posibilidad de encontrar nuevas víctimas.

El incendio se desató alrededor de las 06:00 a. m. en la discoteca Teatre, que se encuentra ubicada en el barrio de Atalayas. Según declaraciones del alcalde Ballesta a la prensa en el lugar del siniestro, el fuego fue de una gravedad extrema.

Los bomberos, que llegaron al lugar a las 07:00 horas, lograron controlar el incendio en menos de una hora. Sin embargo, el alcalde señaló que todavía quedan cuerpos por recuperar entre los escombros, una tarea complicada debido al riesgo de derrumbe.

Cuatro personas resultaron afectadas por la inhalación de humo durante el incendio, dos mujeres de 22 y 25 años, y dos hombres de 41 y 45 años. (HANDOUT/AFP)

Un portavoz de la policía nacional explicó a esta agencia que la prioridad en este momento es la búsqueda de las personas desaparecidas.

El funcionario señaló que este sábado se llevó a cabo una fiesta de cumpleaños en el local y que aún no se logró localizar a todos los asistentes. La investigación no comenzó aún, ya que no se dispone de un balance definitivo y no se identificó la causa del incendio.

Diego Seral, portavoz de la Policía Nacional en Murcia, informó a la cadena Onda Regional de Murcia que el punto de inicio del incendio se encuentra en la primera planta de la discoteca, y que seis de las víctimas halladas estaban en ese lugar.

Se difundieron fotos por parte de los servicios de emergencia que muestran camiones de bomberos arrojando agua a la fachada ennegrecida y un denso humo que sale del tejado de la discoteca.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para determinar el número de personas desaparecidas y establecieron una zona de información para los familiares.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó su “cariño y solidaridad con las víctimas y los familiares de este trágico incendio”.

El alcalde de Murcia declaró tres días de duelo y anunció que se movilizaron 40 bomberos y 12 vehículos de emergencia.

“Queremos enviar fuerza y ánimo a los familiares y amigos en estos momentos tan difíciles”, añadió el alcalde.

Bomberos entrando en la discoteca Teatre mientras al menos trece personas mueren en un incendio, en Murcia. (HANDOUT/AFP)