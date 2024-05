Flujo migratorio hacia Estados Unidos disminuye en un 50%, afirma presidente mexicano

México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó este lunes que el flujo de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos disminuyó en un 50% en 2024 en comparación con un pico registrado en diciembre pasado.

“Tuvimos una crisis en la frontera norte en diciembre, con 12.000 migrantes diarios, pero gracias a un esfuerzo conjunto se redujo en promedio a 6.000, lo que representa una disminución del 50% en cuatro meses, y ahora incluso ha descendido aún más”, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matinal habitual.

El 18 de diciembre pasado se reportaron en la frontera binacional 12.498 encuentros entre migrantes y agentes fronterizos estadounidenses, lo que constituyó “el mayor número registrado en 2023″, según una presentación del gobierno mexicano basada en cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La misma gráfica muestra que este flujo cayó a menos de 6.000 migrantes diarios hacia fines de diciembre y se mantuvo relativamente estable desde entonces.

“El 9 de mayo de 2024, el total de encuentros registrados fue de 5.506, una reducción del 55,94% con respecto al pico del 18 de diciembre”, según el documento.

López Obrador atribuyó esta reducción a las medidas adoptadas por Washington y México para “dar un cauce legal” a los flujos migratorios, como la creación de nuevas vías para tramitar visas de trabajo mediante aplicaciones digitales.

“Hay un procedimiento abierto y está funcionando, no fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente 1.500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos, eso no existía antes”, sostuvo el presidente.

A finales de abril, López Obrador y su homólogo estadounidense, Joe Biden, instruyeron a sus equipos a tomar “medidas concretas” para reducir los cruces fronterizos irregulares, según una declaración conjunta que no especificó dichas disposiciones.

Ambos mandatarios también se comprometieron a promover iniciativas para abordar las “causas fundamentales” de la migración, que según Washington son los efectos de la pandemia de covid-19, el cambio climático, la corrupción, la violencia, la pobreza y la trata de personas.

Entre octubre de 2023 y marzo pasado (año fiscal 2024), el CBP registró una cifra de 1,03 millones de encuentros en la frontera, una disminución del 2,5% frente a los 1,05 millones del mismo período del año fiscal 2023.